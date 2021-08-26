Новости районаОбщество

Районные “Дожинки” 28 августа примут Дятловичи. Что запланировано в программе?

 Программа районного праздника тружеников села «Дожинки – 2021»

28 августа 2021 г. аг. Дятловичи, ул. Коммунистическая, 5

09.00 – 10.20

Радиогазета «Паклон шчодрай ніве, героям жніва»

 
09.00 – 17.00

Выставка сельскохозяйственной техники

 
09.00 – 17.00

Выставка-ярмарка изделий народного творчества

 
10.00 – 24.00 Выездная праздничная торговля Лунинецкого РАЙПО
   
10.00 – 13.00

Дегустация продукции Лунинецкого молочного завода, Лунинецкого хлебозавода, опытного рыбхоза «Лахва», Лунинецкого РАЙПО, Пинского мясокомбината

 
10.30 – 10.40

Церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны аг. Дятловичи

 
10.40 – 10.55

Праздничное шествие делегаций сельхозпредприятий

 
11.00 – 13.00

Торжественная церемония награждения победителей районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых культур в 2021 году

 
13.00 – 18.00

Праздник агрогородка Дятловичи

 
14.00 – 15.00

Розыгрыш беспроигрышной лотереи

 
20.00 – 24.00 Танцевально-развлекательная программа «Гучыць Палессе»

 

с 7.00 до 24.00 будут перекрыты улицы Коммунистическая и Луговая в аг. Дятловичи

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Виктор Рафалович говорил о насущном с работниками Дятловичского цеха деревообработки

Виктор Рафалович говорил о насущном с работниками Дятловичского цеха деревообработки

Photo of Учитель Микашевичской гимназии Владимир Зылевич о Республиканском педсовете

Учитель Микашевичской гимназии Владимир Зылевич о Республиканском педсовете

Photo of Прывітанне старшыні райвыканкама Аляксандра Пачко хлебаробам Лунінеччыны

Прывітанне старшыні райвыканкама Аляксандра Пачко хлебаробам Лунінеччыны

Photo of В микашевичском филиале ТЦСОН прошло занятие по интернет-безопасности

В микашевичском филиале ТЦСОН прошло занятие по интернет-безопасности

Photo of В совершенстве знает большегрузную технику Николай Тончинский

В совершенстве знает большегрузную технику Николай Тончинский

Photo of Фестиваль неограниченных возможностей собрал в Микашевичах жителей трех районов Брестчины

Фестиваль неограниченных возможностей собрал в Микашевичах жителей трех районов Брестчины

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть