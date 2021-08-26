Районные “Дожинки” 28 августа примут Дятловичи. Что запланировано в программе?
Программа районного праздника тружеников села «Дожинки – 2021»
28 августа 2021 г. аг. Дятловичи, ул. Коммунистическая, 5
|09.00 – 10.20
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Радиогазета «Паклон шчодрай ніве, героям жніва»
|09.00 – 17.00
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Выставка сельскохозяйственной техники
|09.00 – 17.00
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Выставка-ярмарка изделий народного творчества
|10.00 – 24.00
|Выездная праздничная торговля Лунинецкого РАЙПО
|10.00 – 13.00
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Дегустация продукции Лунинецкого молочного завода, Лунинецкого хлебозавода, опытного рыбхоза «Лахва», Лунинецкого РАЙПО, Пинского мясокомбината
|10.30 – 10.40
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Церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны аг. Дятловичи
|10.40 – 10.55
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Праздничное шествие делегаций сельхозпредприятий
|11.00 – 13.00
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Торжественная церемония награждения победителей районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых культур в 2021 году
|13.00 – 18.00
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Праздник агрогородка Дятловичи
|14.00 – 15.00
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Розыгрыш беспроигрышной лотереи
|20.00 – 24.00
|Танцевально-развлекательная программа «Гучыць Палессе»
с 7.00 до 24.00 будут перекрыты улицы Коммунистическая и Луговая в аг. Дятловичи