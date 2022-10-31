Правила жизни в цифровом мире

Киберпространство – это особая цифровая среда, где полезное и интересное соседствует с опасностью и риском. Чтобы пользоваться интернетом безопасно, важно соблюдать базовые правила.

Безопасность устройств

Регулярно обновляйте операционную систему и приложения на смартфоне, планшете или ПК.

Устанавливайте приложения только из официальных источников (App Store, Google Play, Windows Market).

Для каждого аккаунта используйте индивидуальный пароль, который рекомендуется менять раз в три месяца. Роутера это тоже касается.

В соцсетях и мессенджерах обязательно подключите двухфакторную аутентификацию.

Не устанавливайте на свой мобильный телефон какие-либо приложения по просьбе незнакомых вам людей.

Фишинг

Помните, злоумышленники постоянно придумывают новые правдоподобные сценарии, чтобы обмануть вас – заставить открыть файл, перейти по ссылке или ввести персональные данные на мошеннической странице.

Всегда внимательно проверяйте адресата, от имени которого вам пришло сообщение в электронной почте или мессенджере.

Не открывайте подозрительные ссылки, файлы от незнакомцев в почте, социальных сетях и мессенджерах.

Вишинг

Если вам звонят из банка и просят выполнить какое-то подозрительное действие или раскрыть свои личные данные, сразу положите трубку и перезвоните сами по номеру телефона, указанному на оборотной стороне платежной карты.

Помните, что сотрудник банка, сотрудник ОВД или иной представитель госорганов не будут спрашивать какую-либо конфиденциальную информацию по телефону, для этого вас пригласят ближайшее отделение банка или РОВД.

Надежность в соцсетях

Никогда не размещайте в соцсетях или мессенджерах данные паспорта, банковской карты или других документов, содержащих ваши персональные данные.

Не добавляйте в друзья неизвестных вам людей и закройте свой профиль от незнакомцев.

Защита данных платежной карты

Храните втайне пин-коды, прикрывайте ладонью клавиатуру при вводе пин-кода.

Оформите отдельную карту для онлайн-покупок и не держите на ней денежные средства.

Используйте услугу «3D-Secure» и лимиты на максимальные суммы для онлайн-операций.

Александр ЯКОВЕЦ, заместитель начальника Лунинецкого РОВД.