ОбразованиеОбщество

Правительство изменило правила школьного питания

29.12.2022
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В Беларуси меняются правила школьного питания. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2022 года №917, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале

Согласно документу при расчете платы за питание теперь не будут учитываться дни, когда обучающиеся не получали питание по причине их отсутствия в учреждении образования. Законные представители обязаны накануне письменно либо устно уведомить педагогических работников учреждения образования о предстоящем отсутствии обучающегося.

Также плата за питание обучающихся будет осуществляться законными представителями ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца на текущие (расчетные) банковские счета по учету бюджетных и иных государственных средств организаций, определяемых учредителями учреждений образования и (или) облисполкомами (Минским горисполкомом) в соответствии с бюджетным законодательством. Задолженность по плате за питание обучающихся взыскивается в порядке, предусмотренном законодательством.

Отдельные пункты постановления вступают в силу с 1 и 6 января 2023 года, иные — после его официального опубликования.

belta.by

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