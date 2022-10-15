Правительство определило порядок установления цен на новые товары. Соответствующее постановление принято Совмином. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Субъекты торговли могут устанавливать цены на новые товары, которые до 6 октября этого года не реализовывались, самостоятельно (без согласования), однако с учетом ограничений, установленных госорганами, которые осуществляют регулирование цен, тарифов, и с применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30% к отпускной цене производителя, импортера, если нет ограничений, установленных госорганами.

Кроме того, документом предусматривается возможность субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены или тарифы на уровне не выше минимальных, применяемых к другим контрагентам, а также в рамках одной торговой сети при реализации товаров, услуг в иных принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания.

При этом для безусловного выполнения Директивы №10 не допускается установление цен, которое может привести к их росту по сравнению с ценами на 5 октября 2022 года.

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