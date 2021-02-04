Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства

Правительство Беларуси утвердило республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 февраля №64, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В список мероприятий включили 106 пунктов. Среди них – реализация решений VI Всебелорусского народного собрания, проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Беларуси и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение (День Конституции 15 марта, Праздник труда 1 мая, День Победы 9 мая, День Государственного герба и Государственного флага 9 мая, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня, День Независимости 3 июля и др.), автомотовелопробег, посвященный Году народного единства.

До 1 марта проработают вопрос об установлении в Беларуси государственного праздника – Дня народного единства. Будет подготовлен проект закона, направленного на противодействие реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.

В планах создание информресурса “Народное согласие” и Telegram-канала, посвященного Году народного единства, проведение социологических исследований “Народное единство как фактор укрепления белорусского государства”. Чиновники хотят активнее знакомить молодежь с достижениями Беларуси в социально-экономической, научной, спортивной, культурной сферах. Для этого организуют встречи, конференции, интернет-форумы с участием представителей органов государственного управления, работников различных отраслей экономики и социальной сферы, ветеранов войны и труда. Будут разработаны методические рекомендации для учреждений образования по формированию знаний и уважительного отношения к государственным символам Беларуси.

Запланирована всебелорусская молодежная экспедиция “Маршрутами памяти. Маршрутами единства”, республиканские конкурсы среди молодежи на лучшие медиаресурсы патриотической тематики, проект “Гродно – молодежная столица Республики Беларусь 2021”, информационно-образовательный проект “ШАГ”, национальный детский форум “Беларусь – страна возможностей!”, проведение военно-патриотических лагерей для молодежи. Власти также хотят повысить правовую грамотность и правовую культуру детей и молодежи.

Во время волонтерских акций будут помогать одиноко проживающим ветеранам, инвалидам, пожилым гражданам, помощь должны получить те, кто нуждается в дорогостоящем лечении.

В перечень мероприятий включены работа диалоговых площадок, круглых столов, открытые диалоги с участием представителей зарегистрированных общественных организаций и политических партий по актуальным вопросам развития страны и регионов, создание советов старейшин при местных исполнительных и распорядительных органах. Запланированы встречи с известными людьми, которые родились в области, районе и стали известными людьми Беларуси, объединенные в цикл “Жизнь во благо Родины”.

Среди мероприятий также круглый стол “Стварэнне беларускамоўнай заканадаўчай базы як фактар гарманічнага развіцця грамадства” и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка.

В плане прописано взаимодействие с представителями религиозных конфессий по формированию в обществе нетерпимости к проявлениям экстремизма, нацизма и всем формам насилия, проведение всебелорусской молитвы “За Беларусь!”.

Правительство хочет использовать потенциал представителей белорусской диаспоры и граждан зарубежных стран в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, противодействии дезинформационным кампаниям против Беларуси.

Для бизнеса организуют “открытые приемные” по обсуждению актуальных и проблемных вопросов развития субъектов малого и среднего предпринимательства, будет поддерживаться стартап-движение.

В Год народного единства хотят провести первый форум успешных отцов и матерей, конгресс женщин, ряд спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий для развития медиаграмотности и медиабезопасности. Часть мероприятий будет посвящена благоустройству населенных пунктов.