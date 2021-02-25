Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2021 году

Правительством утвержден план подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2021 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 24 февраля 2021 года №106, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В план внесено 33 законопроекта в различных сферах. В частности, документом предусмотрено совершенствование законов с учетом практики их применения: “О Совете Министров Республики Беларусь”, “Об обращениях граждан и юридических лиц”, “Об архивном деле и делопроизводстве”, “О внешней трудовой миграции”, “О физической культуре и спорте”.

Постановление определяет также подготовку законопроектов “О волонтерской деятельности”, “Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией”, “Об объединениях нанимателей”, “Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений”, “Об изменении законов по вопросам животного мира и генно-инженерной деятельности”.

Кроме того, в план включена подготовка концепций законопроектов: “Об обращении с генетическими ресурсами”, “Об аккредитации в Национальной системе аккредитации”, “О дипломатической службе”.

Республиканским органам государственного управления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (концепций законопроектов), предусмотренных планом, их согласование с заинтересованными и представление в Совмин в установленные сроки. Также поручено совместно с Национальным центром законодательства и правовых исследований определять объем работ и направление этой деятельности, а также обеспечивать участие своих работников в подготовке законопроектов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.