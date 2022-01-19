Общество

Православные верующие празднуют Крещение Господне

19.01.2022
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Православные верующие сегодня празднуют Крещение Господне (Богоявление) – один из великих непереходящих двунадесятых праздников. Он установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Иисус Христос пришел к Иоанну, чтобы креститься, однако тот, считая себя недостойным проводить обряд над Спасителем, стал удерживать Его, говоря: “Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне”? Но Иисус ответил ему, что так надлежит совершиться правде. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса.

Известно, что при крещении Спасителя Бог явил себя миру в трех лицах своего Божества: Бог Сын Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. Поэтому Крещение по-другому называют Богоявлением.

Праздник начинается еще вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник, во время которого, после литургии в храмах, совершается освящение воды. Второй раз вода освящается в сам праздник Богоявления. В это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома.

До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в прорубь

belta.by

 

 

 

Праздник начинается еще вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник, во время которого, после литургии в храмах, совершается освящение воды. Второй раз вода освящается в сам праздник Богоявления. В это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома.

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Red

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