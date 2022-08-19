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Православные верующие празднуют Преображение Господне

19.08.2022
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Православные верующие сегодня отмечают один из двенадцати наиважнейших христианских праздников — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Незадолго до своих страданий Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками — Иаковом, Иоанном и Петром — на Фаворскую гору помолиться. Там он предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть свою Божью сущность. «И преобразился перед ними: и просияло лицо его, как солнце, одежды же его стали белыми, как свет», — говорится в Евангелии. В тот момент всех присутствующих озарило светом облако, из которого они услышали слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».

Своим преображением Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь земной мир.

С праздником Преображения связан древний обычай — благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому в народе праздник называют Яблочным Спасом (а также Спасом «на горе» и вторым Спасом). Ранее считалось, что до Яблочного Спаса фрукты употреблять в пищу не положено. И лишь после освящения в церкви их приносили домой и разговлялись. На Спас во многих местах освященные в церкви яблоки несли на кладбище, где каждому родичу клали на могилу по одному плоду.

В этот день освящением яблок и меда задабривают приближающуюся осень. Среди всех плодовых деревьев яблоня особо почитаема у восточных славян. Она не только символизирует жизнь, вечность и бессмертие, считалось, что она может наделить этим и человека, одарив его плодами.

«Спас» объясняли и по созвучию с глаголом «спать». Считалось, что земля в этот день спит, тревожить ее сон, а потому и работать нельзя. В этот день в старину принято было одаривать обездоленных людей всем, чем можно, из собранного урожая. Народная мудрость гласит: «На второй Спас и нищий яблочко съест», «Со Спасо-Преображения погода преображается!», «Пришел второй Спас — бери рукавицы про запас».

Яблочный Спас еще именуют Осенинами. На него приходится встреча осени. Ночи с этого дня становятся холодней, начинается отлет аистов. Если аисты собирались на юг за неделю перед Спасом, это означало, что раньше придет зима и будет морозной, а весна — теплой; если после Спаса — осень окажется теплой, зима будет поздней, а весна — холодной.

belta.by

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