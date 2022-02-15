Православные верующие празднуют Сретение Господне

Православные верующие 15 февраля празднуют Сретение Господне. Это один из великих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением.

В день Сретения во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи. Эта традиция уходит корнями в древность, когда верующие устраивали что-то наподобие крестного хода по городу, неся в руках зажженные светильники. В этот день в молитвах звучит просьба к Богу, чтобы души, просвещенные Духом Святым, избегали греховной тьмы.

В славянской традиции Сретение считается днем, когда зима встречается с весной: “Какова погода на Сретение, такова будет и весна”. По поверьям, если 15 февраля установится оттепель – весна будет ранняя и теплая, а если будет холодный день – весна холодная. Выпавший в этот день снег – к затяжной и дождливой весне.

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