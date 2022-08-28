Общество

Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2022
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Православные верующие сегодня отмечают один из великих двунадесятых праздников — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник Успения Божьей Матери являлся повсеместным уже в IV веке. Всеобщее празднование его 28 августа установлено при императоре Маврикии в VI веке. Празднику предшествует двухнедельный пост, который называется Успенским и по своей строгости приближается к Великому посту.

По церковному преданию, после Вознесения на небо Иисуса Христа Пресвятая Дева, оставаясь на попечении святого Иоанна Богослова, пребывала в посте и молитве и в желании увидеть Сына. Пресвятая Матерь Божья стала для всех учеников Христовых общей Матерью. Они вместе с ней молились и слушали ее поучительные беседы о Спасителе. Когда христианская вера распространилась, то многие христиане приходили из дальних стран увидеть и послушать Богоматерь.

За три дня до Успения к Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил, сообщив о предстоящем событии. По просьбе Девы Марии тело ее было погребено в Гефсимании вблизи Иерусалима, между гробами ее родителей и Иосифа Обручника. От прикосновения к одру Божьей Матери слепые прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь исцелялась. На третий же день, когда не успевший на похороны апостол Фома пришел к гробу и попросил его открыть, чтобы попрощаться с Богородицей, оказалось, что тела святой Марии уже не было в гробнице. Здесь лежали только ее одежды, от которых исходило удивительное благоухание.

Православная церковь верит, что Богоматерь воскресла на третий день после своего Успения — подобно тому, как некогда воскрес и ее Сын, и вознеслась телесно на небо — подобно тому же, как на сороковой день после Воскресения вознесся на Елеонской горе Иисус. В этом предании заключена христианская истина о грядущем всеобщем воскресении людей в день Второго пришествия Господня, когда, по словам апостола Павла, сам Христос наше воскресшее тело «преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которою он действует и покоряет себе все».

На праздник Успения Пресвятой Богородицы православные священники совершают службу в голубых облачениях. Праздничное богослужение начинается накануне и проходит в виде торжественного всенощного бдения с литией. На следующее утро — в самый день Успения — служится Божественная литургия. Церковь прославляет Богоматерь, которая приняла под свое покровительство весь род человеческий и ходатайствует за него перед Богом. На третий день совершается чин погребения плащаницы. Эта плащаница подобна той плащанице Христа, которую можно видеть в православных храмах на Страстной седмице, однако она изображает уже не Господа, а лежащую во гробе Богоматерь.

Ранее существовала народная традиция: в день Успения в храм приносили семена и колосья для благословения и освящения, а на поле оставляли немного несжатых колосьев. Таким образом жнецы надеялись вернуть земле силу, потраченную ею на выращивание урожая.

belta.by

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