Правовой инспектор труда проведёт приём граждан в Лунинце

25 мая 2023 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов будет организован приём граждан правовым инспектором труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Тетериным Сергеем Александровичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся: на базе Лунинецкого района электрических сетей филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» в г. Лунинце, ул. Западная, 25 с 09:00 до 11:00 и в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 11:15 до 13:15 по адресу г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 503.

Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram