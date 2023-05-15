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Правовой инспектор труда проведёт приём граждан в Лунинце

15.05.2023
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25 мая 2023 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов будет организован приём граждан правовым  инспектором труда  Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Тетериным Сергеем Александровичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся: на базе Лунинецкого района электрических сетей филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» в г. Лунинце,  ул. Западная, 25  с 09:00 до 11:00  и в Лунинецком  районном объединении профсоюзов с 11:15  до  13:15 по адресу г. Лунинец,  ул. Красная, 1, каб. 503.

Предварительно вопросы можно задать в рабочие  дни с 8-00 до 17-00 председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.

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