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Правовой инспектор труда проведёт приём граждан в Лунинце

21.04.2023
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27 апреля 2023 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов будет организован приём граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Постолюк Сергеем Михайловичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся:

в Государственном учреждении «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» в  г. Лунинеце по адресу  ул. Красная, 162  с 10:30 до 12:30;  и в Лунинецком  районном объединении профсоюзов с 13:00  до  15:00 по адресу г. Лунинец,  ул. Красная, 1, каб. 503.

Предварительно вопросы можно задать в рабочие  дни с 8-00 до 17-00 председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.

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