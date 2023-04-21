Правовой инспектор труда проведёт приём граждан в Лунинце
27 апреля 2023 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов будет организован приём граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Постолюк Сергеем Михайловичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.
Приемы состоятся:
в Государственном учреждении «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» в г. Лунинеце по адресу ул. Красная, 162 с 10:30 до 12:30; и в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 13:00 до 15:00 по адресу г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 503.
Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.
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