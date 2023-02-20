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Правовой профсоюзный прием граждан провели в Лунинце

20.02.2023
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На базе Лунинецкого филиала РУП  «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» прошел правовой профсоюзный прием

20 февраля за консультацией к главному правовому инспектору труда Брестского обкома профсоюза работников леса и природопользования Елене Беляк, которая вела прием совместно с помощником прокурора района Екатериной Ярошевич, председателем районного объединения профсоюзов Игорем Гапоном, обратилось четверо жителей Лунинетчины.

Заданные ими вопросы касались разделения трудового отпуска на части, работы по совместительству, регистрации права собственности жилого помещения, а также добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Интересовались и возможностью удешевления путевок на санаторно-курортное оздоровление членов профсоюза. Всем обратившимся за юридической помощью были даны разъяснения и консультации.

– В тесном взаимодействии с профсоюзами мы разъясняем гражданам вопросы трудового законодательства, – отметила помощник прокурора Екатерина Ярошевич. – Безусловно, такой открытый диалог повышает уровень правовой грамотности граждан и снимает напряженность в решении конфликтных ситуаций.

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