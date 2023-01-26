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Правовой профсоюзный прием прошел в Лунинце

26.01.2023
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За консультацией к главному правовому инспектору труда Федерации профсоюзов Беларуси Сергею Тетерину, который вел прием в политехническом колледже совместно с помощником прокурора Лунинецкого района Екатериной Ярошевич, общественным правовым инспектором труда Юрием Гуща, председателем районного объединения профсоюзов Игорем Гапоном обратилось пятеро жителей района.

Заданные ими вопросы касались разных аспектов. Например, что предпринимать в случае утери трудовой книжки, каков порядок ведения трудовой книжки, какие положены выплате компенсаций за вредные условия труда. Интересовала возможность санаторно-курортного оздоровления членов профсоюза и другие.

Всем обратившимся за юридической помощью были даны  разъяснения и консультации.

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LNC

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