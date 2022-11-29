Общество

Правовой турнир для старшеклассников «Сила Закона» стартует 1 декабря

29.11.2022
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1 декабря в Беларуси стартует II республиканский правовой турнир для старшеклассников «Сила Закона».

К участию в турнире приглашаются ученики 9 – 11 классов.

Интеллектуальное состязание, посвященное Конституции Республики Беларусь, направленное на углубленное ее изучение, пройдет в три тура в формате онлайн-тестирования на Детском правовом сайте (исключением является первый тур, где допускаются иные формы проведения, в том числе на бумажных носителях):

районный – с 1 по 6 декабря, в учреждениях образования;

областной (Минский городской) – 14 декабря. Во втором туре принимают участие по одному победителю каждой категории (3 участника) от районов каждой области и каждого района г.Минска. Состязания преимущественно проводятся на базе юридических факультетов учреждений высшего или среднего специального образования с наличием компьютерных классов.

Имена победителей турнира назовут 21 декабря по результатам республиканского финала. В нем примут участие по одному участнику каждой категории (3 участника) от области и г.Минска, занявшие первые места во втором туре.

Подготовку и проведение II республиканского правового турнира для старшеклассников «Сила Закона» обеспечивает Национальный центр правовой информации совместно с Министерством образования и Белорусским республиканским союзом молодежи. Соорганизаторами проекта выступают Белорусский государственный университет, Белорусский республиканский союз юристов, Белорусская республиканская коллегия адвокатов и Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.

Как отметили организаторы турнира, в Беларуси на государственном уровне уделяется большое внимание формированию правовой культуры граждан, в том числе детей и молодежи. Важно закладывать понимание правовых основ, а также необходимость соблюдения законов с детства. Поэтому реализуется ряд совместных проектов по данному направлению, среди которых республиканский правовой турнир «Сила Закона» является одним из наиболее масштабных.

Напомним, проект реализуется с целью правового просвещения старшеклассников и направлен на повышение их интереса к законодательству; пропаганды правовой культуры; углублению знаний и умений, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних; активизацию общественности к деятельности по правовому просвещению; развитие навыков использования современных технологий.

С подробной информацией о проведении турнира можно ознакомиться на Детском правовом сайте.

I республиканский правовой турнир «Сила Закона» (прошел в
2021 году) собрал более 16 000 старшеклассников со всей республики.

Нынешний, второй по счету, турнир приурочен ко Дню юриста.

 

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