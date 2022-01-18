ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Лунинецкий район)

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:

18 января, вторник:

18.00 – всенощное бдение.

19 января, среда:

8.30 – часы;

9.00 – литургия по окончании освящение воды;

18.00 – великая вечерня.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»:

18 января, вторник

17.00 – всенощное бдение.

19 января, среда

8.00 – исповедь.

9.00 – божественная литургия;

11.00 – великое освящение воды;

16.00 – совершение Таинства Крещения;

18.00 – молебен с акафистом.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕДТЕЧИ и КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА (г. Микашевичи)

18 января, вторник

17.00 – вечерня.

19 января, среда

8.00 – литургия по окончании великое освящение воды.