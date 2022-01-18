Общество
ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Лунинецкий район)
ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ:
18 января, вторник:
18.00 – всенощное бдение.
19 января, среда:
8.30 – часы;
9.00 – литургия по окончании освящение воды;
18.00 – великая вечерня.
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»:
18 января, вторник
17.00 – всенощное бдение.
19 января, среда
8.00 – исповедь.
9.00 – божественная литургия;
11.00 – великое освящение воды;
16.00 – совершение Таинства Крещения;
18.00 – молебен с акафистом.
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕДТЕЧИ и КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА (г. Микашевичи)
18 января, вторник
17.00 – вечерня.
19 января, среда
8.00 – литургия по окончании великое освящение воды.