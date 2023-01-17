На шляху да храмаНовости районаОбщество
Праздничные службы на Крещение Господне в храмах Лунинца
В Святокрестовоздвиженском храме:
18 января, среда — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) — День строгого поста
9.00 — литургия, по окончании – великое освящение воды;
17.00 – всенощное бдение;
19.00 – освящение проруби на озере Белое.
19 января, четверг
8.30 – часы;
9.00 – литургия, по окончании – великое освящение воды;
17.00 – великая вечерня.
В храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:
18 января, среда
08.00 — исповедь;
09.00 — божественная литургия;
11.00 — великое освящение воды;
17.00 – всенощное бдение.
19 января, четверг
8.00 – исповедь;
9.00 – божественная литургия;
11.00 – великое освящение воды;
16.00 – совершение Таинства Крещения;
18.00 – молебен с акафистом.