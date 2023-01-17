На шляху да храмаНовости районаОбщество

Праздничные службы на Крещение Господне в храмах Лунинца

17.01.2023
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В Святокрестовоздвиженском храме:

18 января, среда — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) — День строгого поста

9.00 — литургия, по окончании – великое освящение воды;

17.00 – всенощное бдение;

19.00 – освящение проруби на озере Белое.

19 января, четверг

8.30 – часы;

9.00 – литургия, по окончании – великое освящение воды;

17.00 – великая вечерня.

 

В храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:

18 января, среда

08.00 — исповедь;

09.00 — божественная литургия;

11.00 — великое освящение воды;

17.00 – всенощное бдение.

19 января, четверг

8.00 – исповедь;

9.00 – божественная литургия;

11.00 – великое освящение воды;

16.00 – совершение Таинства Крещения;

18.00 – молебен с акафистом.

 

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