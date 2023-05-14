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Праздник государственных символов отметили в Лунинце (фоторепортаж)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь состоялось в Лунинце.
С поздравлением к землякам обратился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеян. Право поднять Государственный флаг Республики Беларусь предоставили председателю Лунинецкого районного Совета депутатов Виктору Рафаловичу, военному комиссару военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимиру Коховцу и учащемуся 10 класса гимназии райцентра Денису Гришко.
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