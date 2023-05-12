Праздник, посвящённый Дню семьи, устроили в Лунинце (фоторепортаж)

Замечательный праздник, посвященный Дню семьи, состоялся в Центре детского творчества Лунинца.

Всех поприветствовала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Семенченко. Она отметила, что семья для каждого человека является неиссякаемым источником любви, верности, уважения, душевной теплоты и созидательной энергии, наполняющей жизнь смыслом и вдохновением. А на личном примере подтвердили семьи Ольги Климчук из Велуты и Татьяны Овчарук из Любани. В 2022-ом они принимали участие в смотре-конкурсе «Семья года». Подарки нашим землякам вручила председатель районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Раиса Мозырчук.

Начальник отдела ЗАГС Лунинецкого райисполкома Светлана Яроцкая провела торжественную регистрацию золотой свадьбы. Слова искренних поздравлений с 50-летием совместной жизни звучали в адрес Василия и Надежды Козярских. О подарках для Василия Ивановича и Надежды Семеновны позаботились в райкоме БРСМ. От имени молодежного движения выступила главный бухгалтер Алина Полевечко.

Завершилось мероприятие чествованием двух семейных династий. Ивана Ивановича и Веру Михайловну Архипчиков, а также Тадеуша Антоновича и Марию Васильевну Курсевичей поздравила представитель районной организации ОО «Белорусский союз женщин», врач по медицинской профилактике Жанна Кулеш. Приятным сюрпризом для них стало вручение подарочных сертификатов.

Прекрасным концертом порадовали работники культуры – Владимир, Анна и Варвара Пеленюки, Олег Жумашев, Константин Носкович и Геннадий Шевчик.

Наталья Павлюкевич

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