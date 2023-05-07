Праздник труда, секретное совещание Лукашенко с силовиками и боевое задание. Итоги знаковой недели Президента

Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.

Проект «Неделя Президента» для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.

Что позволило белорусам выстоять в самые сложные периоды истории и построить независимое государство; с какими вызовами сейчас сталкивается страна, и зачем Лукашенко собрал прошедшее в закрытом режиме совещание с силовиками; кого Президент наградил в преддверии Дня Победы и какое дал боевое задание ветеранам. Обо всем этом и многом другом в очередном выпуске спецпроекта БЕЛТА «Неделя Президента».

МИР, ТРУД, МАЙ. Что Лукашенко пожелал соотечественникам в Праздник труда

К труду у Президента Беларуси отношение особое. Еще с малых лет, работая на земле, помогая матери на ферме Александр Лукашенко узнал настоящую цену хлебу. И как бы ни развивались современные технологии, в интернете, любит говорить глава государства, ничего не растет и не производится само по себе. Настоящие материальные ценности — то, чем человек пользуется каждый день, и без чего немыслима жизнь, — все так же появляются как результат напряженного труда людей.

На интернет-портале Президента есть раздел с высказываниями Александра Лукашенко разных лет. Есть там и подборка цитат о социальных гарантиях и труде. «Все зависит от нас. Будем лучше работать — будем лучше жить», — сказал однажды глава государства.

И в этом году традиционно на 1 Мая Александр Лукашенко адресовал поздравление соотечественникам. «Став поистине народным, Первомай объединяет людей разных поколений, всех, кто трудится на благо Родины. Добросовестное и ответственное отношение к делу позволило белорусам выстоять в самые сложные периоды истории и построить независимое государство. Служение общей цели всегда было и остается мерилом успеха и признания на нашей земле. Созидая и реализуя замыслы и мечты, мы придаем жизни смысл, личными успехами и достижениями приумножаем национальное достояние», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы каждый человек нашел свое призвание, которое приносило бы радость новых открытий и самореализации. Он также поблагодарил представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги, мастерство и постоянное стремление к развитию.

В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ. Чему было посвящено совещание Президента с силовиками

Александр Лукашенко 2 мая собрал совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы. Мероприятие носило закрытый характер, поэтому представители СМИ услышали лишь несколько фраз в самом его начале.

Президент отметил, что обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. «Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию», — сказал Александр Лукашенко.

В числе основных докладчиков на мероприятии вступили председатель Комитета государственной безопасности, министр внутренних дел и председатель Государственного пограничного комитета.

Эскалация обстановки

Уже после совещания глава КГБ Иван Тертель поделился с журналистами некоторыми подробностями. Комитет госбезопасности прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру Беларуси.

«Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южном направлении. С этим все сейчас связано. И второе — не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры — это иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации. В этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложения по реагированию на эти все вызовы», — сказал Иван Тертель.

Результаты тихой работы

По словам главы КГБ, в ближайшее время будут обнародованы новые факты задержаний и результаты работы контрразведки.

«У нас каждый день идет тихая работа. Ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. В ближайшее время (неделю-полторы) мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане еще осознают ту опасность, которая складывается вокруг них, вокруг их семей. Поэтому мы на примере уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя, которые предотвращают теракты, покажем, с чем мы имеем дело», — отметил Иван Тертель.

По указанию главы государства также будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. «Для того чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах», — пояснил глава КГБ.

«Безопасность людей, наших граждан, семей на первом месте у главы государства. Мы, соответственно, докладываем ему о выполнении тех поручений, которые даны Президентом в связи с этой непростой складывающейся ситуацией. Но хотел бы подчеркнуть, что Президент руку на пульсе держит. И нашим гражданам, не расслабляясь, можно быть уверенными, что делается все, что необходимо», — подчеркнул Иван Тертель.

Обстановка на границе

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в общении со СМИ по итогам совещания был немногословен. Оно и понятно — решение вопросов пограничной безопасности не терпят излишней огласки.

Он доложил Александру Лукашенко, как складывается обстановка на границе и как в связи с этим формируются маневренные группы, какой техникой оснащаются подразделения на границе. «Мы в прошлом одну мангруппу сформировали в мозырском отряде (это около 300 человек), сейчас обстановка такова, что мы вынуждены формировать одну мангруппу на лидском направлении, вторую, как резерв, — на брестском направлении. Будет осень — может, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление, — рассказал председатель Госпогранкомитета. — Обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая».

РАДОСТЬ ТРУДОВЫХ ПОБЕД. Кого Лукашенко наградил в преддверии 9 Мая

Президент 5 мая вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжество традиционно приурочено к самому почитаемому белорусами, особенно старшего поколения, празднику — Дню Великой Победы. Глава государства напомнил, что 78 лет назад (2 мая 1945 года) Берлин уже был повержен, и основную роль в этом сыграл 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова.

«В те майские дни рабочие и крестьяне с ликованием проводили митинги и брали на себя повышенные трудовые обязательства: война закончилась. И мы сохранили эту святую традицию», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что накануне Дня Победы государственные награды вручаются тем, кто подобно героическим отцам, матерям, дедам белорусов не жалеет сил, таланта, времени, а порой и жизни для покорения профессиональных вершин во благо родной страны.

Боевое задание

Президент особо отметил присутствие на церемонии замечательной женщины, принадлежащей именно к военному поколению. Это Валентина Баранова. Фронтовичка, которая дошла до Праги, телеграфистка, спортсменка. «Валентина Петровна, в ноябре Вам исполняется 5 раз по 20. Можно только мечтать!» — заметил Александр Лукашенко.

Валентина Баранова участвует в работе совета ветеранов Гродно, ведет активный образ жизни. В ее лице Президент поблагодарил всех ветеранов и участников войны. «Низкий поклон тем, кто сражался на фронте, боролся с врагом на оккупированной территории, выживал в концлагерях, самоотверженно трудился в тылу», — сказал глава государства.

«И у меня есть к вам большая просьба, даже боевое задание: живите как можно дольше, продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас нам будет очень трудно, — обратился к ветеранам Александр Лукашенко. — Такие люди, как вы, сейчас на вес золота. Вы — хранители правды. Вы — противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличья он ни принимал».

Валентина Баранова в свою очередь призналась, что рада видеть Президента не на экране, а вживую. «Спасибо Вам большое за то, что наша Беларусь за время Вашего правления стала сильной и свободной, независимой, процветающей и миротворческой республикой. Это самое главное!» — подчеркнула она.

Ветеран также обратилась и к участникам церемонии: «Родные мои, и вам спасибо большое! Ведь вы — то поколение, которое пришло на смену нашим поколениям, участникам войны. Мы уйдем из жизни, вы останетесь. И будете вместе с Александром Григорьевичем продолжать строить нашу мирную, счастливую жизнь».

Мирные профессии

На церемонию во Дворец Независимости были приглашены несколько десятков человек. Большинство из них пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии, отметил Президент. Государственных наград и почетных званий удостоены: целое предприятие — производитель молочной продукции, учителя и врачи, деятели культуры и ученые, строители и промышленники, производители техники, транспортники и экономисты, изобретатели и юристы. А также те, кто выбрал делом своей жизни полеты в небо, посвятил себя искусству, сохраняет белорусскую заповедную природу, с ювелирной точностью создает прекрасное.

Орден Почета Александр Лукашенко вручил генеральному директору национального парка «Нарочанский» Василию Коржову и члену районной организации ветеранов Ленинского района Гродно Белорусского общественного объединения ветеранов Валентине Барановой. Этой награды также были удостоены заместитель начальника отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Михаил Ковалев, первый заместитель директора по закупкам ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» Владимир Барановский и тракторист-машинист хозяйства «АгроНива» Валерий Якубич.

Орден Франциска Скорины из рук главы государства получил художник-скульптор Иван Миско. Заслуги лектора-музыковеда Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича Ольги Брилон, артиста-вокалиста Молодежного театра эстрады Людмилы Родионовой, заведующего лабораторией радиофотоники государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» Александра Чижа отмечены медалью Франциска Скорины.

Во время церемонии Президент вручил нагрудные знаки тем, кто удостоен почетных званий. Заслуженным артистом стал ведущий мастер сцены Белорусской государственной филармонии Владислав Плиговка. Директору Могилевской городской капеллы Сергею Лищенко присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств, заместителю директора по учебной работе средней школы №34 Могилева Галине Беляевой — почетное звание заслуженного учителя.

Орденом Трудовой Славы награждено гродненское предприятие «Молочный Мир». Оно отмечено наградой за значительные достижения в перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и изготовление продукции высокого качества.

«От всего сердца поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья, благополучия и вдохновения. С наступающим Днем Победы! Пусть этот всенародно любимый праздник и особая церемония, приуроченная к нему, служат для вас путеводной звездой в дороге к новым профессиональным и жизненным успехам», — пожелал глава государства.

На защите страны

Были награждены и те, кто сегодня, продолжая традиции поколения победителей, стоят на защите государства уже от современных вызовов и угроз, несут службу, обеспечивая порядок и безопасность.

В числе награжденных — представители Оперативно-аналитического центра при Президенте и Государственного комитета судебных экспертиз, сотрудники Комитета государственной безопасности, органов внутренних дел и пограничной службы. «Все те, кто последнее время обезвреживает тех диверсантов, которые забрасываются на нашу территорию. Как видите, история повторяется. Спасибо вам, ребята, за отличную службу. То, что вы делаете, — ежедневная победа над нашим врагом, беспринципным и безжалостным. Но мы сильнее. Потому что за нами правда. Как и в Великую Отечественную, мы защищаем свой дом, своих детей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

МАСТЕРАМ СЛОВА И ЭФИРА. Какие слова Президент адресовал журналистам и не только

На уходящей неделе Александр Лукашенко направил сразу два поздравления с профессиональными праздниками, которые относятся к работникам медиа. Это День печати (5 мая) и День работников радио, телевидения и связи (7 мая).

Президент не раз подчеркивал роль журналистов и медийных лиц, которые сейчас находятся на острие. Ведь эффективная борьба на информационном фронте — это один из залогов сохранения страны и недопущения войны горячей. «Мы не можем проиграть эту войну. Проиграем информационную войну — значит, окунемся в войну настоящую. В ближайшее время мы дополнительно предпримем соответствующие меры для того, чтобы усилить нашу пропаганду и агитацию. Пропагандировать будем лучшее, агитировать будем за лучшее», — сказал Александр Лукашенко 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Лукашенко отметил, что День печати объединяет тысячи увлеченных и творческих мастеров печатного слова — продолжателей национальных традиций журналистики и просвещения. «Красотой языка и силой таланта в современном потоке событий и фактов вы помогаете выделить главное, снова и снова открывая людям мир информации, аналитики, справочной и художественной литературы, в котором переплетены знания и мудрость поколений. Каждая ваша публикация или издательский проект вносят свой вклад в развитие общества, укрепление государственности и нравственных ориентиров», — говорится в поздравлении.

А в поздравлении с Днем работников радио, телевидения и связи Президент сказал следующее: «Точность и оперативность, объективность и уникальный стиль, современный формат вещания белорусских медиа, их прогрессивные подходы к производству и продвижению национального информационного продукта позволяют зрителям и слушателям всегда быть в центре событий и ощущать ритм жизни. Благодаря высокой квалификации и духу новаторства специалистов сферы телекоммуникаций и связи в нашей стране созданы условия для эффективного развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов».

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