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Предновогодние ярмарки в Бресте стартуют 1 декабря

Предновогодние ярмарки в Бресте пройдут в течение месяца с 1 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал председателя горисполкома Александра Рогачука.

“На минувшей неделе подписал решение “Об организации торговли в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового 2022 года”. Продление режима работы объектов общественного питания согласовали с учетом выполнения рекомендаций Минздрава по профилактике и распространению COVID-19″, – отметил мэр.

Ярмарки пройдут в традиционных местах. Первая откроется 1 декабря по ул.Гоголя и продлится по 31 декабря. Там уже начались подготовительные работы. Ожидается, что в ней примут участие 62 субъекта хозяйствования. Вторая ярмарка развернется с 10 декабря и продлится по 19 января на площади Ленина и прилегающей к ней территории по ул.Пушкинской. Там будут работать около 20 объектов торговли и общественного питания.

Елочные базары пройдут в городе с 18 по 31 декабря. Под торговлю натуральными елками определено более десятка площадок. Лесохозяйственное объединение, ЦУМ, Брестский рынок и другие предприятия всего планируют реализовать порядка 15 тыс. лесных красавиц.

“Сохраняем практически все прошлогодние зоны активности. В том числе и полюбившийся горожанам и гостям самовар. При этом обязательно будут и новинки. О них буду информировать жителей города отдельными публикациями”, – дополнил Александр Рогачук.

А с 23 декабря в Бресте заработает праздничная иллюминация. Также будет организована наружная подсветка зданий и сооружений.

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Наталья Лялюк

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