Предпосылки событий в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров представил подробный анализ предпосылок нынешних событий в Украине и вокруг нее,

“Мы планировали сегодняшнее совещание с правительством, посвятив его ряду экономических проблем страны. Однако последние события в мире, а главное, их спекулятивная интерпретация в СМИ, интернет-пространстве, особенно от наших беглых мерзавцев с домыслами и наглым враньем, предопределили новый формат встречи и более широкий состав участников с приглашением членов Совета безопасности и наших специалистов, которые ведут информационное противоборство, не скрою, войну. Я вижу, что есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок на основании достоверных фактов”, – отметил глава государства.

Для начала он обратился к истокам этого серьезного европейского конфликта. “Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?” – обозначил вопрос белорусский лидер.

На международном уровне

Абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза. Деградация и обесценивание международных договоров и соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе.

Не прекращается усиленная милитаризация, в особенности Польши, Украины и Литвы.

Финансирование национальных вооруженных сил давно перешагнуло требуемую НАТО норму в 2% от ВВП. При этом сами США увеличили военный бюджет в 2022 году почти на 4% (почти $770 млрд), Украина – до 6% от ВВП.

На уровне внутриполитическом

Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских.

“Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотело ли это видеть большинство украинского населения? Нет. Но майдан сделал свое дело”, – констатировал Президент.

При поддержке внешних сил был осуществлен госпереворот. Пролилась кровь. В Донбассе началась война. Вздрогнула вся Европа.

“Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014 году, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы. Выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы Трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно Минские договоренности остановили кровопролитие, – сказал глава государства. – Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников, в качестве миротворческого контингента для того, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017 года в Совете Безопасности ООН. И снова в ответ тишина”.

Между тем для всех было очевидно – предпосылки конфликта никуда не делись. Более того, Запад усилил подходы к милитаризации региона. Втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. “Цель одна – спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня”, – заметил Президент.

Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. “И, заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел, – отметил Президент. – Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий?”

Он продолжил: мы били в набат с различных международных площадок, выдвинули целый ряд крупных инициатив, направленных на перезапуск международного диалога по вопросам европейской безопасности (“Хельсинки-2”), поддерживали все мирные инициативы и являлись их участниками.

Беларусь оставалась привержена соответствующим международным обязательствам даже в условиях, когда ведущие страны из них выходили. В августе 2019 года было заявлено о продолжении выполнения положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Не вышла Беларусь, как США, из Договора об открытом небе. Страна также осталась участником Договора об обычных вооруженных силах в Европе. “Мы эти договоры соблюдаем, хотя известные страны об них вытерли ноги”, – констатировал он.

Российское руководство также обращалось к США и НАТО с предложениями о запуске открытого диалога по вопросам безопасности. Его предложения прямо или косвенно проигнорированы.

Президент России Владимир Путин неоднократно открыто призывал уважать российские интересы в сфере безопасности. Эти призывы остались неуслышанными.

Украину тем временем накачивали оружием и поощряли к реваншу в Донбассе. Расцвели экстремистские организации нацистского толка. А в 2020-м началась раскачка Беларуси. “Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине”, – заметил белорусский лидер.

В Волынской области, рядом с белорусскими границами, с ведома украинских компетентных властей создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки “добровольцев” для участия в белорусских событиях. “Это, кстати, в суде публично подтвердил находящийся под стражей командир батальона “Донбасс” Семенченко. Имеется также неоспоримое доказательство о причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению их в Беларусь. Не единственный факт. Мы об этом рассказывали нашим людям. Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси”, – сказал глава государства.

Только в 2020-2021 годах белорусскими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье. Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны.

В целом на территории Беларуси за последние три года пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб. “Поименно можем назвать. Мы тогда предполагали, но теперь уже очевидно: перед тем, как разобраться с Россией, необходимо было разрушить так называемый белорусский балкон. Запомните, это – коренное. Прежде чем воевать с Россией, тренировались бы на нас. Когда в августе 2020 года блицкриг в Беларуси провалился, нас начали душить экономически, – сказал Александр Лукашенко. – И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не в фарватере антибелорусской риторики”.

Было объявлено о “кардинальном изменении ситуации в белорусско-украинских отношениях” с прекращением межгосударственного диалога на высшем и высоком уровнях, прекращено вещание белорусских информационных телеканалов.

Официальный Киев поддержал Запад в антибелорусской риторике и присоединился к санкциям ЕС в отношении Беларуси. Небо Украины закрылось для белорусской авиации.

Парламент Украины стал основной площадкой для тенденциозной риторики, антибелорусских заявлений, лоббирования решений, направленных на поддержку радикальной белорусской оппозиции, финансовую и ресурсную поддержку беглых. “Все это делалось по указке определенных сил. Вы их хорошо знаете. Если бы не было подталкивания этих сил в Раде Украины со стороны западных спонсоров, такого бы ажиотажа в парламенте не было”, – уверен Президент.

В экономике

Введены запрет на импорт белорусской электроэнергии, ограничительные меры на поставку отдельных наших товаров, точечные санкции для некоторых отечественных субъектов хозяйствования, работающих в сфере нефтепереработки, поставки калийных удобрений.

Усилились провокации на государственной границе. Только с ноября по январь украинскими воздушными средствами трижды нарушено воздушное пространство Беларуси. “Я говорю только про Украину. Не беру Запад”, – заметил Александр Лукашенко.

“А это происходило у наших западных соседей? Кратно увеличились мероприятия оперативной и боевой подготовки с отработкой задач отнюдь не оборонительного характера, как нам пытались внушить, а именно наступательных действий. Воздушная разведка вдоль наших границ велась с интенсивностью 15-20 полетов в неделю. Явно в целях вскрытия системы противовоздушной обороны и оценки наших возможностей, – сказал Президент. – Мы также видели, как активно проводилась подготовка военной инфраструктуры (аэродромов, портов, баз хранения, транспортных коммуникаций) к приему крупных группировок войск. Европейский союз принял значительные меры по упрощению передвижения иностранных войск по своим территориям путем принятия так называемого военного шенгена”.

Под видом решения проблемы миграционного кризиса в сопредельных странах была создана группировка войск якобы для прикрытия границ от незаконного пересечения мигрантами. Ее численность превышала 30 тыс. человек. Украина подтянула к границе Беларуси более 6 тыс. человек. На первоначальном этапе.

ВСУ затеяли операцию “Полесье” в целях подготовки своих войск для действий на белорусском направлении, стали вооружать националистические формирования также для действий на данном направлении.

Затем вдоль своих северных, восточных и южных границ, от Львова до Одессы, они развернули учение “Метель-2022” с привлечением еще около 30 тыс. человек. Проявилась предвзятость в отношении белорусских граждан, передвигавшихся в Украину. И все это на фоне информационной истерии, надуманных обвинений в подготовке агрессии со стороны Беларуси.

“В совокупности все эти факты явно указывали на возможную подготовку Запада к агрессии против Беларуси и России”, – заметил Президент.

В сложившейся ситуации главы государств Беларуси и России приняли решение по проверке сил реагирования Союзного государства. Завершающим этапом проверки было спланировано проведение совместного оперативного учения “Союзная решимость – 2022”. Проверка была призвана подтвердить прочность отношений двух стран, решительность в отстаивании своих национальных интересов.

“Кстати, по завершении учения российские войска подготовились к убытию в места постоянной дислокации и некоторые начали убывать. Однако Западу был нужен именно военный конфликт, причем с обвинением России в его разжигании. Их реакцией стали не только информационные вбросы и экономические меры, но и приведение в готовность к переброске в Европу восьмитысячной группировки, из которой около двух тысяч прибыли уже к 20 февраля к нашей границе, – рассказал Президент. – Накачка Украины оружием просто зашкаливала, ежедневно прибывали американские самолеты с грузом противотанковых и зенитных ракет, а также другого оружия и боеприпасов. Одновременно ВСУ значительно увеличили количество ударов по гражданским объектам в Донбассе ракетами, артиллерией крупного калибра, убивая ни в чем не повинных людей”.

“В сложившейся обстановке я попросил Президента России оставить только часть сил для прикрытия Гомельского направления. Мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что нам будут угрожать (с того направления. – Прим. БЕЛТА). Мы никогда не дислоцировали там Вооруженные Силы”, – заявил Александр Лукашенко.

“Из-за усиления военной активности Вооруженных Сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации”, – отметил Президент.

“И России не оставили выбора”, – констатировал белорусский лидер.

Он напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным принято решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. “Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшейся на территории Беларуси. И меня информировал об этом в 5 часов утра 24 февраля. Перед принятием такого решения наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории. Одновременно с объявлением решения на проведение операции Россией был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Беларусь. Если бы этого не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь”, – отметил глава государства.

belta.by