Общество

Предпринимателям на заметку: МАРТ дал разъяснения по вопросам применения постановления №713

29.10.2022
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В рамках разъяснительной работы МАРТ по вопросам применения постановления № 713:

✔️подготовлены очередные разъяснения — ознакомиться можно здесь .

✔️разработана памятка для индивидуальных предпринимателей (для целей применения индивидуальными предпринимателями, осуществляющими импорт товаров и (или) реализацию на территории Республики Беларусь) — читайте здесь .

✔️рубрика «Вопросы и ответы» пополнилась ответами на часто задаваемые вопросы по применению данного постановления — читайте ответы здесь.

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