Общество
Предпринимателям на заметку: МАРТ дал разъяснения по вопросам применения постановления №713
В рамках разъяснительной работы МАРТ по вопросам применения постановления № 713:
✔️подготовлены очередные разъяснения — ознакомиться можно здесь .
✔️разработана памятка для индивидуальных предпринимателей (для целей применения индивидуальными предпринимателями, осуществляющими импорт товаров и (или) реализацию на территории Республики Беларусь) — читайте здесь .
✔️рубрика «Вопросы и ответы» пополнилась ответами на часто задаваемые вопросы по применению данного постановления — читайте ответы здесь.