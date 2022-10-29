Предпринимателям на заметку: МАРТ дал разъяснения по вопросам применения постановления №713

В рамках разъяснительной работы МАРТ по вопросам применения постановления № 713:

✔️подготовлены очередные разъяснения — ознакомиться можно здесь .

✔️разработана памятка для индивидуальных предпринимателей (для целей применения индивидуальными предпринимателями, осуществляющими импорт товаров и (или) реализацию на территории Республики Беларусь) — читайте здесь .

✔️рубрика «Вопросы и ответы» пополнилась ответами на часто задаваемые вопросы по применению данного постановления — читайте ответы здесь.