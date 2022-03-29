Предприятия «Брестмясомолпрома» успешно поставляют в Евросоюз ликеро-водочные изделия и хлеб

Предприятия концерна «Брестмясомолпром» успешно поставляют в Евросоюз ликеро-водочные изделия и хлеб, сообщил заместитель генерального директора концерна Святослав Пиво в эфире ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ,

«Мы успешно поставляем, например в Евросоюз, наши ликеро-водочные изделия. Причем некоторые европейские страны даже сделали предоплату на следующий месяц, — сказал Святослав Пиво. — Что касается хлеба, им очень довольны немцы. У нас есть «долгоиграющий» хлеб спиртовой — шикарный хлеб, идет без проблем», — сказал Святослав Пиво.

Мясо-молочную продукцию предприятия концерна в Евросоюз практически никогда не поставляли, «это было больше имиджевое действие», заметил заместитель генерального директора.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло отметил парадокс: при сертификации на соответствие стандарту качества Европейского союза применяются такие требования, которые сами европейские предприятия не могут выдержать. «Мы были тренировочным полем. Но в то же время ряд наших молочных предприятий сертифицировался по этим требованиям», — сказал он.

Продолжая тему экспорта, Святослав Пиво отметил, что основная доля продукции предприятий концерна идет в Россию, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Что касается молочных продуктов, экспортируется более 70%. «В Индонезию мы отгружаем сухие молочные продукты, причем успешно они грузятся через европейский порт. Мы успешно отгрузили и в Японию по предоплате, никаких вопросов», — сказал он. Заместитель гендиректора уточнил, что кое-какие задержки, связанные с переводом денег между банками, есть, «тем не менее они приходят, процесс идет».

Относительно продукции для внутреннего рынка Святослав Пиво заметил, что цена может немного колебаться, потому что курсовые разницы все-таки имеют место. «Мы используем большое количество упаковочных материалов, каких-то дополнительных компонентов», — пояснил он.

В то же время министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов напомнил о существовании перечня социально значимых товаров, цена на которые регулируется государством. «Социальная направленность государства есть, была и будет. Этот перечень регулирования сохранится», — заключил он.

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