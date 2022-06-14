Предприятию требуются работники в животноводстве и юрисконсульт

Филиал «Агроэнерго Зеленевичи» РУП «Брестэнерго» (Брестская обл., Пружанский район, д. Зеленевичи) ПРИГЛАШАЕТ женщин и мужчин без вредных привычек на постоянную работу в животноводстве.

ПРИГЛАШАЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ на постоянную работу. С высшим образованием – стаж работы не менее 3 лет, со средним специальным – не менее 5 лет. Характеристика с предыдущего места работы обязательна.

Средняя заработная плата – 1200 рублей. Полный социальный пакет. Предоставляется благоустроенное жилье.

Контактные телефоны: 8-(01632)-4-83-82, 8-033-640-93-94, 8-029-886-44-60.

УНП 201006489.