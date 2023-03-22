ОбществоПрямая линия

Председатель Брестского облисполкома проведёт «прямую телефонную линию»

22.03.2023
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25 марта 2023 года с 9.00 до 12.00 часов состоится прямая телефонная линия с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко.

Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8 0162 26 99 26.

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25 марта с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Ковалевич Владимир Михайлович по вопросам работы социально-экономического развития района, работы предприятий и организаций промышленности, транспорта (железнодорожного, автомобильного и речного), торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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