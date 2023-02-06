Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич проведет прием в Лунинце

9 февраля 2023 года в Лунинецком райисполкоме с 14-00 до 15-00 личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет Председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Феофанович Матусевич.

В компетенцию Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь входят следующие вопросы: земельные отношения, охрана и использование земельных ресурсов; изъятие и предоставление земельных участков с учетом требований нормативных правовых актов, принятых в последнее время; передача в собственность земельных участков, оформление свидетельств их государственной регистрации; оценка земель, платежи за землю; управление, распоряжение, приватизация, оценка и учет имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь (за исключением жилья); техническая инвентаризация недвижимого имущества, совершение регистрационных действий с ним; именные приватизационные чеки ”Имущество“.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 7 февраля 2023 г. по телефону 2-13-08 с 8-00 до 13-00.