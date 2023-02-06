Общество

Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич проведет прием в Лунинце

06.02.2023
62

9 февраля 2023 года в Лунинецком райисполкоме  с 14-00 до 15-00 личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет Председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Феофанович Матусевич.

В компетенцию Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь входят следующие вопросы: земельные отношения, охрана и использование земельных ресурсов; изъятие и предоставление земельных участков с учетом требований нормативных правовых актов, принятых в последнее время; передача в собственность земельных участков, оформление свидетельств их государственной регистрации; оценка земель, платежи за землю; управление, распоряжение, приватизация, оценка и учет имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь (за исключением жилья); техническая инвентаризация недвижимого имущества, совершение регистрационных  действий с ним; именные приватизационные чеки ”Имущество“.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 7 февраля 2023 г. по телефону 2-13-08 с 8-00 до 13-00.

Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину

Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину

06.02.2023
Photo of Для пожилой женщины ищут сиделку. Заработная плата — 1000 рублей

Для пожилой женщины ищут сиделку. Заработная плата — 1000 рублей

06.02.2023
Photo of Микашевичская гимназия презентовала свой опыт на уровне СНГ

Микашевичская гимназия презентовала свой опыт на уровне СНГ

04.02.2023
Photo of Кто стал лучшими баскетболистками? (Лунинецкий район)

Кто стал лучшими баскетболистками? (Лунинецкий район)

04.02.2023
Photo of Вокальная группа «Звукоряд» из Микашевич победила в международном телепроекте

Вокальная группа «Звукоряд» из Микашевич победила в международном телепроекте

04.02.2023
Photo of Самые меткие стрелки – в политехническом колледже (Лунинецкий район)

Самые меткие стрелки – в политехническом колледже (Лунинецкий район)

03.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть