Председатель Лунинецкого райисполкома Александр Савина встретился с коллективом лесхоза

В рамках Единого дня информирования состоялась встреча информационно-пропагандистской группы с коллективом Лунинецкого лесхоза. В ней приняли участие председатель райисполкома Александр Савина, прокурор района Юрий Прокопчук и председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

На мероприятии были рассмотрены ключевые аспекты послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию. Были затронуты и другие вопросы, которые касались коррупции, экстремизма, геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заострялось внимание на важных моментах жизнедеятельности района. Были даны ответы на все вопросы, заданные из зала.

Подробнее читайте в ближайшем номере «Лунинецких навин».