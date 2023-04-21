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Председатель Лунинецкого райисполкома Александр Савина встретился с коллективом лесхоза

21.04.2023
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В рамках Единого дня информирования состоялась встреча информационно-пропагандистской группы с коллективом Лунинецкого лесхоза. В ней приняли участие председатель райисполкома Александр Савина, прокурор района Юрий Прокопчук и председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

 На мероприятии были рассмотрены ключевые аспекты послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию. Были затронуты и другие вопросы, которые касались коррупции, экстремизма, геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заострялось внимание на важных моментах жизнедеятельности района. Были даны ответы на все вопросы, заданные из зала.

Подробнее читайте в ближайшем номере «Лунинецких навин».

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LNC

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