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Представитель Лунинецкого района среди победителей областного этапа конкурса «Волонтер года — 2022»
На базе Брестского областного общественно-культурного центра состоялось подведение итогов областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года — 2022».
Данный конкурс проводится ОО «БРСМ» с целью популяризации развития волонтерского движения «Доброе Сердце» в Республике Беларусь, выявления и поощрения лидеров волонтерского движения, осуществляющих общественную и социально-значимую деятельность.
Среди награжденных и молодежь Лунинетчины. Грамотой награжден Ярослав Дубойский, активист первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Лахвенская средняя школа», занявший 3 место в номинации «Волонтерский Tik-Tok» областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года — 2022».
По информации РК ОО «БРСМ»
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