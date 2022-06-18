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Представители Лунинецкого района на съезде РОО «Белая Русь»

18.06.2022
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Сегодня в Минске проходит четвертый съезд республиканского общественного объединения «Белая Русь». В нем принимают участие около 500 делегатов со всей страны. Открыл мероприятие показ документального фильма «Белая Русь». Вчера. Сегодня. Завтра». Во время съезда заслушаны отчетные доклады, и дана оценка работе объединения за 2018-2022 годы.

Участники съезда от Лунинецкого района: заместитель руководителя Лунинецкого района Анатолий Захаркевич (второй справа) с председателем районной организации РОО «Белая Русь» Раисой Мозырчук и заместителем директора ОАО «Лунинецкий МЗ» Ларисой Карпец

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