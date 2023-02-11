МолодежьНовости районаОбразованиеОбщество

Представители Лунинецкого района среди победителей областного этапа конкурса «Энергомарафон»

11.02.2023
25

В Брестской области завершился областной этап республиканского конкурса «Энергомарафон». Сообщил заместитель начальника Брестского областного управления по надзору за рациональным использованием Юрий Пшонка.

Для участия в областном этапе было заявлено 231 работа, прошедшая отбор из более двух тысяч работ из регионов области. 

Приятно отметить, что среди победителей есть и представители Лунинецкого района.

Так, в номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению» дипломом III степени отмечен Ракович Никита, ученик государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Лунинца», за работу «Ветрогенератор – как альтернативный источник энергоснабжения».

В номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» дипломом II степени награждено  государственное учреждение образования «Детский сад №12 г.Лунинца» за культурно-зрелищное мероприятие «Сказка «Теремок».

В номинации «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования» дипломом III степени награждена Велескевич Татьяна Петровна, учитель географии государственного учреждения образования «Кожан-Городокская средняя школа» Лунинецкого района, за работу «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в ГУО «Кожан-Городокская средняя школа».

Похвальным отзывом в этой же номинации отметили Козачек Марину Анатольевну, заместителя заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования «Язвинский детский сад» Лунинецкого района, за работу «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования»;

Конкурс проводился Брестским областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности, главным управлением по образованию Брестского облисполкома, Брестским областным институтом развития образования при участии управлений, отделов по образованию и ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессионального образования».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе 11 февраля установлен датчик контроля скорости

В Лунинецком районе 11 февраля установлен датчик контроля скорости

11.02.2023
Photo of Ценам дали бой, но все ли в порядке. Лукашенко актуализировал задачи перед органами власти

Ценам дали бой, но все ли в порядке. Лукашенко актуализировал задачи перед органами власти

10.02.2023
Photo of Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

10.02.2023
Photo of В Брестской области произошла трагедия. Погибли дети

В Брестской области произошла трагедия. Погибли дети

10.02.2023
Photo of Лукашенко одобрил проект меморандума об обязательствах Беларуси для членства в ШОС

Лукашенко одобрил проект меморандума об обязательствах Беларуси для членства в ШОС

10.02.2023
Photo of ОСТАПЧУК о спорте и политике, протестах 2020, Координационном совете, решении Лукашенко и раскаянии (видео)

ОСТАПЧУК о спорте и политике, протестах 2020, Координационном совете, решении Лукашенко и раскаянии (видео)

10.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть