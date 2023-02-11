Представители Лунинецкого района среди победителей областного этапа конкурса «Энергомарафон»

В Брестской области завершился областной этап республиканского конкурса «Энергомарафон». Сообщил заместитель начальника Брестского областного управления по надзору за рациональным использованием Юрий Пшонка.

Для участия в областном этапе было заявлено 231 работа, прошедшая отбор из более двух тысяч работ из регионов области.

Приятно отметить, что среди победителей есть и представители Лунинецкого района.

Так, в номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению» дипломом III степени отмечен Ракович Никита, ученик государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Лунинца», за работу «Ветрогенератор – как альтернативный источник энергоснабжения».

В номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» дипломом II степени награждено государственное учреждение образования «Детский сад №12 г.Лунинца» за культурно-зрелищное мероприятие «Сказка «Теремок».

В номинации «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования» дипломом III степени награждена Велескевич Татьяна Петровна, учитель географии государственного учреждения образования «Кожан-Городокская средняя школа» Лунинецкого района, за работу «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в ГУО «Кожан-Городокская средняя школа».

Похвальным отзывом в этой же номинации отметили Козачек Марину Анатольевну, заместителя заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования «Язвинский детский сад» Лунинецкого района, за работу «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования»;

Конкурс проводился Брестским областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности, главным управлением по образованию Брестского облисполкома, Брестским областным институтом развития образования при участии управлений, отделов по образованию и ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессионального образования».

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