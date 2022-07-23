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Представители Лунинецкого района зажигают на фестивале в Малорите! (фото и видео)

23.07.2022
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Сегодня, 23 июля, в Малорите проходит межрегиональный фестиваль народного творчества «Са спадчынай продкаў — у будучыню». В нём участвуют и представители Лунинецкого района

Лунинецкий район представляют: народный клуб любителей песни «Весніца» (Полесский СДК, руководитель Дмитрий Обровец), народный ансамбль песни и музыки «Шляхцічы» (Лунинецкий ГДК, руководитель Геннадий Шевчик), народный фольклорный коллектив «Лобчанка» (Лобчанский СДК, руководитель Светлана Мелюх), а также мастера народного творчества из аг. Дятловичи Елена Коцуба и Галина Брезина. 

Народный фольклорный коллектив «Лабчанка» Лобчанского СДК, руководитель Светлана Мелюх. Фрагмент обряда «Вождение Кусты на второй день Троицы»

Видео здесь

 

 

 

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