МикашевичиНовости районаОбществоЭкономика
Представители Лунинецкого райпо отмечены на областном уровне
Грамотой Брестского облисполкома за активное участие в проведении республиканских и областных праздничных мероприятий награждены ряд руководителей.
Среди них и Максим Андреевич СУМАР, председатель правления Лунинецкого РАЙПО
Благодарственным письмом облисполкома награждена так же Любовь Ивановна КОВШИК, повар 6 разряда кафе «Отдых» филиала «Общепит» Лунинецкого РАЙПО
Поздравляем земляков с наградами!
По информации Брестского областного исполнительного комитета
Фото с сайта Лунинецкого райпо
Подписывайтесь на наш канал в Telegram