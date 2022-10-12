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Представители Лунинецкого райпо отмечены на областном уровне

12.10.2022
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Грамотой Брестского облисполкома за активное участие в проведении республиканских и областных праздничных мероприятий награждены ряд руководителей.

Среди них и Максим Андреевич СУМАР, председатель правления Лунинецкого РАЙПО

Благодарственным письмом облисполкома награждена так же Любовь Ивановна КОВШИК, повар 6 разряда кафе «Отдых» филиала «Общепит» Лунинецкого РАЙПО

Поздравляем земляков с наградами!

По информации Брестского областного исполнительного комитета

Фото с сайта Лунинецкого райпо 

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