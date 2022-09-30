Представители ОАО «Полесьеэлектромаш» приняли участие в Белорусском промышленно-инновационном форуме, который состоялся на прошлой неделе в Минске.

В этом году тут собрались представители более 150 организаций из Беларуси, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Томской, Челябинской, Ивановской областей РФ, которые демонстрировали оборудование и технологии для промышленного производства, инновации и научно-технические разработки, промышленную продукцию и услуги.

– Продукция нашего завода была представлена на специализированной выставке «ТехИнноПром», – рассказывает специалист по маркетингу ОАО «Полесьеэлектромаш» Елена Каленкович. – Мы вместе с заместителем директора по производству Валентином Корсуном посетили Биржу деловых контактов белорусских и красноярских предприятий. Тут их было представлено 13. Во время мероприятия также проходил форум по цифровой трансформации реального сектора экономики, внедрению цифровых технологий и решений в промышленность Smart Industry Expo. В обсуждении вопросов цифровой трансформации производственных предприятий и формирования смарт-индустрии приняли участие инженер-программист Иван Бобкович и инженер-конструктор Юлия Синкевич. Также с участием экспертов из стран ЕАЭС были рассмотрены нюансы доступа к ключевым ресурсам цифровой трансформации – рынку данных, инвестициям в смарт-индустрию и квалифицированному кадровому резерву.

В течение трех дней в рамках деловой программы участники форума, в том числе зарубежные гости, обсудили направления партнерства и интеграции для повышения эффективности производства и качества продукции, перспективы внедрения принципов смарт-индустрии в реальном секторе экономики, варианты сотрудничества науки и производства.