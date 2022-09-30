МикашевичиНовости районаОбществоПромышленностьЭкономика

Представители ОАО «Полесьеэлектромаш» приняли участие в Белорусском промышленно-инновационном форуме

30.09.2022
35

Представители ОАО «Полесьеэлектромаш» приняли участие в Белорусском промышленно-инновационном форуме, который состоялся на прошлой неделе в Минске.

В этом году тут собрались представители более 150 организаций из Беларуси, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Томской, Челябинской, Ивановской областей РФ, которые демонстрировали оборудование и технологии для промышленного производства, инновации и научно-технические разработки, промышленную продукцию и услуги.

– Продукция нашего завода была представлена на специализированной выставке «ТехИнноПром», – рассказывает специалист по маркетингу ОАО «Полесьеэлектромаш» Елена Каленкович. – Мы вместе с заместителем директора по производству Валентином Корсуном посетили Биржу деловых контактов белорусских и красноярских предприятий. Тут их было представлено 13. Во время мероприятия также проходил форум по цифровой трансформации реального сектора экономики, внедрению цифровых технологий и решений в промышленность Smart Industry Expo. В обсуждении вопросов цифровой трансформации производственных предприятий и формирования смарт-индустрии приняли участие инженер-программист Иван Бобкович и инженер-конструктор Юлия Синкевич. Также с участием экспертов из стран ЕАЭС были рассмотрены нюансы доступа к ключевым ресурсам цифровой трансформации – рынку данных, инвестициям в смарт-индустрию и квалифицированному кадровому резерву.

В течение трех дней в рамках деловой программы участники форума, в том числе зарубежные гости, обсудили направления партнерства и интеграции для повышения эффективности производства и качества продукции, перспективы внедрения принципов смарт-индустрии в реальном секторе экономики, варианты сотрудничества науки и производства.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Гранит» строит для молодых специалистов квартиры в Микашевичах (Лунинецкий район)

«Гранит» строит для молодых специалистов квартиры в Микашевичах (Лунинецкий район)

30.09.2022
Photo of Репетиционное тестирование стартует в Беларуси в октябре

Репетиционное тестирование стартует в Беларуси в октябре

30.09.2022
Photo of На «Граните» показали работу новой автоматизированной системы грузоперевозок (Лунинецкий район)

На «Граните» показали работу новой автоматизированной системы грузоперевозок (Лунинецкий район)

29.09.2022
Photo of «Помощь производителям, классные учителя, приговор по резонансному делу и когда человек сам наказывает себя» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 30 сентября

«Помощь производителям, классные учителя, приговор по резонансному делу и когда человек сам наказывает себя» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 30 сентября

29.09.2022
Photo of В Лунинецком районе автолюбители стали меньше внимания обращать на техосмотр

В Лунинецком районе автолюбители стали меньше внимания обращать на техосмотр

29.09.2022
Photo of Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинце

Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинце

29.09.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть