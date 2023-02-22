Представители вертикали власти проведут «прямые линии» в Бресте и Лунинце

25 февраля 2023 года с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с управляющим делами Брестского облисполкома Лободинским Сергеем Николаевичем.

Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте (8 0162) 26 99 26

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25 февраля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами Лунинецкого районного исполнительного комитета Громыко Александр Николаевич по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в райисполком, делопроизводства и контроля за исполнением документов, совершенствование форм и методов деятельности аппарата и регламента райисполкома.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370

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