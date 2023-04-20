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Представители вертикали власти проведут «прямые телефонные линии» в Бресте и Лунинце

20.04.2023
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22 апреля 2023 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким по вопросам: оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности.
 
Имеющиеся  вопросы, а также предложения можно будет обсудить по телефону в городе Бресте – 8 0162  26 99 26 

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22 апреля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Ковалевич Владимир Михайлович по вопросам работы социально-экономического развития района, работы предприятий и организаций промышленности, транспорта (железнодорожного, автомобильного и речного), торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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