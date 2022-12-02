Премьер-министр Беларуси посетил предприятия Лунинецкого района

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 декабря в рамках рабочей поездки в Брестскую область посетил Лунинце и ознакомился с производством ЧУП «Виктория» и Лунинецкого молочного завода.

«Виктория» являтся является лидером в производстве литой алюминиевой посуды на территории Беларуси. Предприятие неоднократно становилось победителем и лауреатом различных республиканских и международных конкурсов. Сейчас на предприятии ведётся разработка импортозамещающего проекта по производству шестеренных гидравлических насосов

«Единственным их производителем на постсоветском пространстве был завод в Кировограде. Мы предлагаем свою замену импорту: наши специалисты по производству отливок из алюминиевых сплавов уже спроектировали оснастку для пяти видов насосов. Но оборудование для их производства дорогостоящее, поэтому нужны кооперационные связи — предприятия, с кем бы мы могли это изделие сделать», — пояснила директор предприятия Татьяна Вдовенко.

Роман Головченко поручил председателю Лунинецкого райисполкома Александру Савине включить предложение от предприятия в перечень районных инновационных проектов на 2023-2025 годы. Премьер-министр интересовался инвестициями, вложенными за годы развития предприятия, тем, как представлена продукция отечественного производителя в торговых сетях, планами на будущее.

После этого Роман Головченко направился на Лунинецкий молочный завод, где ознакомился с производством и перспективами развития предприятия.

Сегодня ОАО — одно из наиболее развитых и экономически стабильных предприятий Лунинецкого района. Завод специализируется на производстве сливочного масла, сухого молока и цельномолочной продукции.

В следующем году здесь планируют удвоить объемы переработки молока и довести их до 600 т в сутки. Для этого предприятие начинает строить новый цех для производства сухого концентрата.

Премьер-министра ознакомили с линейкой инновационных продуктов, которые завод (первый и пока единственный в республике) выпускает из молока «А2», по своим качествам не уступающего козьему. По оценке специалистов, эта молочная продукция хорошо усваивается детьми и взрослыми, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет. Как отметил директор предприятия Сергей Карпец, продукция хорошо востребована на внешнем рынке.

Руководитель правительства обратил внимание на вопросы упаковки, в частности стеклянную тару, в которой выпускается инновационная продукция, отметив необходимость развития отечественной стекольной промышленности.

В обсуждении актуальных вопросов молокопереработчиков приняли участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Во второй половине дня в Пинске под председательством премьер-министра пройдет выездное заседание Президиума Совета Министров. В центре внимания — программа развития городов и районов с населением 80 тыс. и более.

Подробнее о визите руководителя правительства и особенностях предприятий Лунинецкого района читайте в ближайших номерах «Лунінецкіх навін». Будет интересно!

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram