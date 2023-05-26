Премии Брестского облисполкома присуждены 58 победителям олимпиад и их учителям

В Брестском областном общественно-культурном центре 26 мая состоялась церемония чествования победителей заключительного этапа республиканской олимпиады и их педагогов.

Дипломы первой, второй и третьей степени на олимпиаде завоевали 58 учащихся. К такому успеху ребят привели 49 учителей. Школьникам и педагогам присуждены премии Брестского облисполкома. Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук подчеркнул, что победители олимпиад – гордость региона. Он поблагодарил педагогов за их труд, а ребятам пожелал реализовать самые смелые и инновационные проекты.

“Премия облисполкома учреждена в 2006 году, ее лауреатами стали более 1 тыс. учащихся и педагогов. В этом году школьники Брестской области завоевали дипломы по биологии, химии, физике, информатике, русскому языку и другим предметам. Четверо наших ребят включены кандидатами в республиканские сборные для участия в международных олимпиадах”, – рассказал Вадим Кравчук.

Выпускник средней школы №5 Бреста Михаил Демидюк завоевал диплом первой степени на олимпиаде по биологии. В олимпиадное движение его привлекли с шестого класса. На республиканском этапе впервые выступил в девятом классе. “Завоевал тогда диплом третьей степени. Понял, что не хочу на этом останавливаться. В десятом классе у меня был диплом второй степени. В одиннадцатом получил диплом первой степени. Нравятся биология и информатика, думаю как-то их связать в своей жизни. Мне поступило именное предложение от Белорусского государственного университета поступить на специальность “биотехнология”, – поделился молодой человек.

Его учитель биологии Светлана Иванюк уверена, что успех на 95% зависит от работоспособности ученика. “Учитель только направляет, подбирает материал. Дальше все зависит от того, как добросовестно ученик будет изучать. Миша очень добросовестный. Он сам штудировал все университетские учебники. Мы только тесты разбирали, устраняли недочеты”, – отметила учительница. Кстати, ее педагогический стаж насчитывает почти 40 лет.

Хороший результат на заключительном этапе олимпиады показали учащиеся из Бреста, Барановичей, Пинска, Лунинецкого и Ивановского районов. Лучше всего учащиеся области знают русский язык, информатику и биологию. Кстати, из 58 дипломов 25 завоевали одиннадцатиклассники. “Это значит, что эти ребята уже могут быть зачислены в июне в университеты страны, в которых профильным предметом является предмет, по которому выпускник стал победителем. Кроме того, 153 учащихся – обладатели дипломов третьего этапа республиканской олимпиады – могут быть зачислены в региональные вузы, где также предмет-победитель является профильным”, – обратила внимание начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.

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