Преступная схема сокрытия падежа скота выявлена в Брестской области

Сотрудниками УБЭП УВД Брестчины, Ивановского РОВД и прокуратуры Ивановского района выявлена преступная схема сокрытия падежа скота в одном из сельхозпредриятий Пружанщины, а также создания излишков мясной продукции путем занижения категории и веса крупного рогатого скота, закупаемого у организаций Брестской области одним из филиалов Ивановского РАЙПО.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год от сельхозпредприятия Пружанского района в адрес филиала, указанного РАЙПО проведены фиктивные поставки 317 голов молодняка КРС с оформлением «бестоварных накладных» живым весом более 24 тонн. Ущерб составил более тысячи базовых величин.

В отношении восьми должностных лиц и работников указанных организаций прокуратурой Ивановского района возбуждено уголовно дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Видеокомментарий начальника отдела УБЭП УВД Брестского облисполкома Руслана Бенедисюка

По информации УБЭП УВД Брестского облисполкома

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