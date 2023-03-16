ОбществоПроисшествия

Преступная схема сокрытия падежа скота выявлена в Брестской области

16.03.2023
25

Сотрудниками УБЭП УВД Брестчины, Ивановского РОВД и прокуратуры Ивановского района выявлена преступная схема сокрытия падежа скота в одном из сельхозпредриятий Пружанщины, а также создания излишков мясной продукции путем занижения категории и веса крупного рогатого скота, закупаемого у организаций Брестской области одним из филиалов Ивановского РАЙПО.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год от сельхозпредприятия Пружанского района в адрес филиала, указанного РАЙПО проведены фиктивные поставки 317 голов молодняка КРС с оформлением «бестоварных накладных» живым весом более 24 тонн. Ущерб составил более тысячи базовых величин.

В отношении восьми должностных лиц и работников указанных организаций прокуратурой Ивановского района возбуждено уголовно дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Видеокомментарий начальника отдела УБЭП УВД Брестского облисполкома Руслана Бенедисюка 

По информации УБЭП УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Военный комиссариат: встречи в коллективе (Лунинецкий район)

Военный комиссариат: встречи в коллективе (Лунинецкий район)

16.03.2023
Photo of В Беларуси внесены изменения в Закон «О внешней трудовой миграции»

В Беларуси внесены изменения в Закон «О внешней трудовой миграции»

16.03.2023
Photo of Кіраўнік Лунінецкага раёна правядзе «прамую тэлефонную лінію»

Кіраўнік Лунінецкага раёна правядзе «прамую тэлефонную лінію»

16.03.2023
Photo of Награды международного турнира спортсменов из Лунинецкого района

Награды международного турнира спортсменов из Лунинецкого района

16.03.2023
Photo of Консультации в Бресте по вопросам прохождения альтернативной службы

Консультации в Бресте по вопросам прохождения альтернативной службы

16.03.2023
Photo of Выездное совещание состоялось в ОАО «Лунинский» (Лунинецкий район)

Выездное совещание состоялось в ОАО «Лунинский» (Лунинецкий район)

16.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть