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Президент Беларуси посетил республиканский научно-практический центр “Мать и дитя” В центре внимания – организация перинатальной помощи

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил республиканский научно-практический центр “Мать и дитя”

Глава государства на примере работы учреждения ознакомился с организацией перинатальной помощи в стране. Как написал Telegram-канал “Пул первого”, Александр Лукашенко посещал новый корпус научно-практического центра, где выхаживают малышей с рекордно низкой массой тела.

Разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка функционирует в Беларуси более 20 лет. В стране работают один перинатальный центр IV технологического уровня “Мать и дитя”, 17 перинатальных центров III уровня (областной и города Минска), 27 перинатальных центров II уровня (межрайонные и города Минска), а также 64 организации здравоохранения, относящиеся к I районному уровню.

Беларусь входит в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности: 2,6 на 1000 родившихся живыми в 2020 году. Это лучший показатель среди всех стран СНГ и многих развитых стран мира, включая Великобританию, Данию, Литву, Польшу, США.

С 1994 года в Беларуси выхаживают младенцев от 500 г. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет более 80%. В рейтинге стран счастливого детства Беларусь занимает 35-е место (Россия на 37-й позиции) и расположилась на 8-м месте в рейтинге стран с самыми низкими показателями неонатальной смертности. Материнская смертность от акушерских причин в Беларуси одна из самых низких в мире.

Международные миссии неоднократно давали высокую оценку подходам белорусских специалистов и рекомендовали их к внедрению в других странах.

Научно-практический центр “Мать и дитя” был создан в ноябре 2004 года после слияния нескольких учреждений. В ноябре этого года здесь введен в строй новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Отдел представляет собой единый комплекс IV технологического уровня оказания перинатальной помощи и состоит из отделения анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей), выездной реанимационно-консультативной бригады для новорожденных детей. На его базе также организован обучающий тренинговый центр для действующих детских врачей анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер, а также есть лаборатория экстренных анализов и операционный блок для проведения экстренных оперативных вмешательств.

belta.by

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