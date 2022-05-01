Президент: человек-труженик является величайшей ценностью и опорой государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«На белорусской земле во все времена большим почетом и уважением пользовался человек-труженик. Он и сегодня является величайшей ценностью и опорой нашего государства», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Первомай — прекрасная традиция, заслуженная дань признательности настоящим профессионалам, трудовым коллективам и ветеранам, всем, кто умеет работать на совесть, от чьих усилий, знаний, опыта и высоких результатов зависит процветание Беларуси и благосостояние ее народа.

«Благодарю каждого, кто своим ежедневным трудом создает наше общее будущее, какие бы задачи и вызовы ни ставило перед нами время. В этот праздничный весенний день желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых трудовых свершений и мирного неба над головой», — пожелал Президент Беларуси.