Общество

Президент: Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей

09.04.2022
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Лукашенко: Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда! Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили!

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности рассказал о проведённой Беларусью спецоперации по освобождению своих граждан в Украине.

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