Президент: мы снесем голову любому, кто хочет нарушить мир и покой в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правоохранительного блока и органов госуправления системной и вдумчивой работы. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка

Министр внутренних дел Иван Кубраков во время совещания доложил о складывающейся в стране оперативной обстановке. Особое внимание он обратил на борьбу с преступлениями экстремистской направленности, в том числе терактами на железной дороге. «МВД обеспечено оперативное реагирование на изменившуюся ситуацию, — заявил Иван Кубраков. — Так называемая традиционная профилактика не позволила предотвратить совершение указанных преступлений. Достаточно эффективно и даже отрезвляюще подействовали жесткие задержания преступников. После доведения через СМИ принципиальной позиции правоохранительных органов число призывов и попыток совершения таких противоправных действий снизилось до минимального уровня».

Александр Лукашенко подчеркнул, что самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции, ни в коем случае нельзя. «Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня эти разговоры о том, что «мы героически тут боремся, сражаемся», не прокатят, как в народе говорят», — предупредил глава государства.

«Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране, — заявил Президент. — Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь — безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была».

Глава государства также считает недостаточной работу правоохранительного блока и по другим направлениям. Например, по-прежнему остро стоит проблема падежа скота на сельхозпредприятиях. По его словам, милиция предпринимает мало мер, чтобы исключить преступные схемы. «Преступление на преступлении, — отметил он. — Без милиции мы это не решим».

«Я не зря вас собрал впервые на подобное совещание. После этого совещания спрос будет жестокий. Мы усилим роль прокуратуры и всех других органов. Нужна системная, вдумчивая каждодневная работа», — потребовал Александр Лукашенко.

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