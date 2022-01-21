Президент о проекте Основного закона: это Конституция будущего

Вынесенный на референдум проект Основного закона Беларуси – это Конституция будущего. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов,

“Уверен, что то, что мы предлагаем, что я предложил народу – проект – это Конституция будущего. Самое главное – мы должны за эти два-три года научиться жить по этому закону. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет и двоевластия”, – сказал глава государства.

belta.by