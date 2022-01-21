Президент об отчете ИКАО: лучшим решением теперь для них будет спустить все на тормозах

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами прокомментировал отчет ИКАО о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске,

Глава государства отметил: в ИКАО признали, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было. При этом Президент назвал сотрудников ИКАО, которые занимались расследованием инцидента, героическими людьми: “Их надо положительно оценить. При том давлении (это ооновская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни) и тем не менее они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его, что МиГ он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке этот самолет. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали”.

По словам Александра Лукашенко, для Беларуси уже важен сам этот факт, чего-то большего от расследования пока не ждут. “Если они готовы иное доказать, факты на стол. Фактов нет, мы тоже это видим: сейчас это разослано всем странам – членам ИКАО. Вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них – это спустить все на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому не надо лезть в дебри там: их ничего хорошего не ждет”, – подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что весь мир уже понял, кто прав в случившейся ситуации. “Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только “Белавиа”, стране в целом”, – заявил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, несколько дней назад ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Отчет был предоставлен всем 193 государствам – членам ИКАО, включая 36 государств, избранных в настоящее время в Совет ИКАО. 31 января совет рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, также будет обсужден запрос Беларуси о законности наложенных на нее санкций.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, комментируя отчет ИКАО, заявил, что в ИКАО приняли доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, в частности, военным самолетом МиГ-29, о котором ранее заявлялось. “Группой по установлению фактов ИКАО отмечено, что со стороны летного и кабинного экипажа воздушного судна никаких визуальных сигналов не наблюдалось, не было связи с этим воздушным судном. Это доказательство того, что перехвата со стороны МиГ-29 не было”, – отметил директор департамента.

По его словам, в документе отмечен еще один важный момент, на который ранее обращала внимание белорусская сторона. “Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолета в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске. Это выглядит странно”, – подчеркнул Артем Сикорский.

belta.by