Общество

Президент об уроках событий в Казахстане: не дай бог, чтобы у нас это произошло

21.01.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ответил на вопрос журналистов о том, какие уроки можно извлечь из событий в Казахстане, 

“Что касается Казахстана и уроков, я не буду тут детализировать. Я хочу только сказать одно: один урок – не дай бог, чтобы у нас это произошло. Мародерство и погромы… Хватит всем. Не дай бог это произойдет у нас. Это главный урок”, – сказал глава государства.

“Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели – спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят – скажут”, – отметил Александр Лукашенко.

belta.by

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