Президент обсудил состояние дел в банковской системе

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с первым вице-премьером Николаем Снопковым, председателем КГК Василием Герасимовым и экс-руководителем банка БелВЭБ Василием Матюшевским состояние дел в банковской сфере,

«Тема нашего короткого разговора — банковская система», — отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что совсем недавно Комитету государственного контроля было поручено проверить состояние дел в банках — как в частных, так и государственных — и выявить негативные тенденции. «Оказалось, что недостатки свойственны всем нашим банкам. И мы делаем однозначный вывод, что плохо работаем с банковской системой, — заявил глава государства. — Мы не создали для них некую правовую колею, в которой они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Тогда у нас и получается: то Матюшевский неправильно поступил, то Каллаур не туда залез и так далее»