Президент подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период.

Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете.

Реализация закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества.