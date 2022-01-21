Президент предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство
Союзное государство выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после посещения военных объектов в Лунинецком районе,
“Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься”, – сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что хочет не только как Президент, но и председатель Высшего госсовета Союзного государства подчеркнуть: Беларусь и Россия не хотят войны. “Не только потому, что это тяжело и плохо. Не хотим еще и потому, что мы помним (события Великой Отечественной )”, – заявил он.
Как сообщалось, 17 января Александр Лукашенко утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России “Союзная решимость – 2022”. Маневры пройдут с 10 по 20 февраля и станут частью проверки сил реагирования Союзного государства. Практические действия будут отработаны на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.
“В этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси – это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, “белорусском балконе”, провести солидные учения”, – сказал Александр Лукашенко 17 января, принимая с докладом военное руководство.
Глава государства отметил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение. “Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?” – сказал Президент. По его словам, вывод может быть только один – готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному.
Александр Лукашенко заявил, что настораживает обстановка и на южных рубежах: со стороны Украины идет наращивание военного контингента.
Во время учения “Союзная решимость – 2022” будет отработано усиление участков белорусской границы на возможных направлениях проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов. Кроме того, будут проведены учения по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, отработаны отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.