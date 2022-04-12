Президент прибыл с визитом в Россию. Какие интересы у Беларуси в дальневосточном регионе?

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска,

У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации.

Как сообщалось ранее, во время рабочего визита в Россию Александр Лукашенко посетит ее дальневосточные регионы. Сегодня, в День космонавтики, Президент Беларуси вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетит космодром Восточный. Главы государств ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

Накануне председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил журналистам, что Беларусь и Россия продолжают работу по созданию совместного космического аппарата дистанционного зондирования Земли, который должен стать одним из наиболее перспективных в мире. Стороны уже согласовали основные вопросы, остались нюансы, в том числе по финансированию проекта.

«Мы работаем над новым спутником. Разработан его эскизный проект, сейчас идет, будем так говорить, его комплектация. Мы обсуждаем вопросы финансирования», — сказал руководитель НАН. По его словам, на прошлой неделе эта тема затрагивалась в разговоре по видеосвязи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и будет обсуждаться вновь при личной встрече во время визита. «Мы отработали ряд вопросов, остались нюансы. Я думаю, главы наших государств при встрече подтвердят создание нового спутника, его финансирование и время запуска», — отметил Владимир Гусаков.

Завтра, 13 апреля, Александр Лукашенко посетит Приморский край. Во Владивостоке состоится встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси с дальневосточным регионом России.

На космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине.

Как заявил министр промышленности Петр Пархомчик, экспорт предприятий Минпрома в дальневосточные регионы России может вырасти в полтора раза. Именно такую задачу и ставит перед собой министерство.

Петр Пархомчик напомнил, что в 2020 году Приморский край посетила представительная белорусская делегация, были достигнуты договоренности в области промышленности, сельского хозяйства. «Очень важно, что все обязательства были выполнены. И результаты 2021 года это подтвердили: экспорт продукции машиностроения (Беларуси в Приморский край России. — Прим. БЕЛТА) вырос практически в два раза. Это продукция сельхозмашиностроения (тракторы, орудия к ним, комбайны, техника), МАЗ, лифты. Как бы далеко не было Приморье, но даже продукция Белорусского металлургического завода востребована в этом регионе», — сказал министр.

По его словам, отдельное перспективное направление — поставки лифтового оборудования. Белорусская сторона передала местным компаниям всю необходимую конструкторскую, технологическую документацию, провела обучение специалистов. Расчет на то, что они будут приобретать на белорусском предприятии машинокомплекты, на базе которых сами будут производить ремонт и поставку новых лифтов в регионе.

belta.by